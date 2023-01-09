События на Украине к 12:00 9 января: «Укрэнерго» заявила о нехватке оборудования, ВСУ усилили обстрелы Запорожья

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 9 января.
Россия
Запорожская область
Резкое снижение уровня воды в реке Днепр облегчает украинским войскам задачу по ее форсированию на Запорожском направлении, а также повышает риск новых атак со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Я не говорю, что это точно произойдет, но быть готовыми к этому нам необходимо, — подчеркнул он в эфире «Соловьев LIVE».
Чиновник также рассказал, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Запорожской области. По его словам, только за прошедшие сутки противник открывал артиллерийский огонь 89 раз.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР 150 единиц боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», ОТРК «Точка-У», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм минометов.
Под обстрелы попали районы 9 населенных пунктов, погибли 2 мирных жителя, еще один гражданский получил ранения. Повреждены 9 домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями подразделений союзных сил уничтожены 9 единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ. Потери в живой силе противника составили более 25 человек.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы в республике усиливают работу противовоздушной обороны и активизируют контрбатарейную борьбу, а также пытаются отодвинуть линию фронта от крупных городов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ продолжает переброску подкреплений войскам, обороняющимся в районах Бахмута и Соледара. Как известно, на этом участке фронта идут тяжелые бои, подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают развивать наступление.
ЛНР
Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что во время состоявшегося накануне обмена пленными на родину вернулись 28 военнослужащих ЛНР. Омбудсмен добавила, что им будет предоставлена вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
МВД ЛНР привело подробности подрыва газопровода в Лутугино, по факту которого возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». По информации ведомства, специалисты в ходе осмотра объекта изъяли фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти и другое. Характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве.
Украина
В ночь на понедельник сообщалось, что в приграничных районах Харьковской области были слышны звуки взрывов. Аналогичные сообщения поступали из Сумской области.
В Николаевской области введены экстренные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов потребления. Как заявили в местном облэнерго, утром 9 января были частично обесточены потребители второй очереди.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев располагает всеми необходимыми гарантиями со стороны Италии в вопросе новых поставок оружия. Контакты с Римом он назвал «чрезвычайно эффективными и действенными».
Депутаты Верховной рады Украины готовы реформировать работу органа, изменив регламент, чтобы ускорить интеграцию в ЕС. Об этом заявила парламентарий Евгения Кравчук. По ее словам, Рада надеется на оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров с союзом уже весной, а не осенью, как это планировалось ранее.
Украина испытывает острый дефицит советских трансформаторов, сообщает The Financial Times со ссылкой на заявление главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По его словам, в первые 8 месяцев конфликта нехватка не была острой, поскольку страна располагала большим запасом трансформаторов, однако теперь они стали «крайне необходимы».
Немецкие СМИ сообщили, что Германия испытывает сложности с подготовкой к передаче Украине 40 боевых машин пехоты Marder, обещанных Киеву. По информации Der Spiegel, власти ФРГ до сих пор «не могут найти четкого ответа», каким именно образом они намерены найти и подготовить БМП до конца марта. Аналитики не исключают, что большинство единиц будет передано из стоящей на вооружении Бундесвера техники.
При этом вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил поставок Украине боевых танков Leopard. По его словам, в решениях о передаче Киеву оружия уже произошел «большой сдвиг».