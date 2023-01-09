События на Украине к 12:00 9 января: «Укрэнерго» заявила о нехватке оборудования, ВСУ усилили обстрелы Запорожья

Депутаты Верховной рады Украины готовы реформировать работу органа, изменив регламент, чтобы ускорить интеграцию в ЕС. Об этом заявила парламентарий Евгения Кравчук. По ее словам, Рада надеется на оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров с союзом уже весной, а не осенью, как это планировалось ранее.