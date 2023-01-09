Суконкин сообщил о возможном наращивании поставок Украине американских БМП Bradley

США хотят проверить боеспособность своих боевых машин пехоты (БМП) Bradley в ходе конфликта на Украине, заявил военный эксперт Алексей Суконкин.
В интервью изданию News.ru он рассказал, что БМП американского производства, которые получит Украина, оснащаются противотанковыми ракетными комплексами TOW. По его словам, американцы хотят проверить их способность поражать российские танки.
«Опасность в том, что ВСУ получат опыт управления подобными машинами, а потом США могут нарастить поставки», — объяснил Суконкин.
При этом он добавил, что передача украинской армии 50 БМП западного производства не изменит ситуацию на фронте.
Ранее стало известно, что Германия будет вынуждена взять большую часть обещанных Украине БМП Marder из запасов бундесвера, передает RT.