Российских туристов освободили от проверки COVID-сертификатов при въезде в Таиланд

Глава ведомства подчеркнул, что у подавляющего большинства туристов выработан иммунитет к COVID-19, поэтому вводить новые ограничения не требуется. По словам туристов, вылетавших в Таиланд из аэропорта Владивостока, они не заметили постов тестирования в воздушной гавани Пхукета. Сертификаты о вакцинации путешественники предъявляли лишь в России, однако сотрудники аэропорта не обращали особого внимания на сроки их действия.