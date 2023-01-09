Российских туристов освободили от проверки COVID-сертификатов при въезде в Таиланд

Власти Таиланда отменили проверку сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции у туристов, въезжающих в страну. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул.
Глава ведомства подчеркнул, что у подавляющего большинства туристов выработан иммунитет к COVID-19, поэтому вводить новые ограничения не требуется. По словам туристов, вылетавших в Таиланд из аэропорта Владивостока, они не заметили постов тестирования в воздушной гавани Пхукета. Сертификаты о вакцинации путешественники предъявляли лишь в России, однако сотрудники аэропорта не обращали особого внимания на сроки их действия.
В то же время летевший из Санкт-Петербурга в Бангкок турист рассказал, что сертификаты о вакцинации проверяли лишь у определенных групп туристов. В частности сотрудники аэропорта проверяли документы туристов из Китая.
Отмечается, что власти Таиланда объявили о планах по проверке сертификатов о вакцинации около двух дней назад. Однако впоследствии они отказались от ужесточения правил.