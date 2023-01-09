Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бастрыкин потребовал доложить об итогах проверки возможной застройки «Сестрорецкого курорта»

Происшествия
Бастрыкин потребовал доложить об итогах проверки возможной застройки «Сестрорецкого курорта»

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад с итогами проверки по вопросу застройки «Сестрорецкого Курорта» на территории Петербурга.

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать ситуацию вокруг закрытия санатория «Сестрорецкий Курорт» и застройки этой территории. На фоне этого Бастрыкин поручил городскому управлению ведомства провести проверку. Горожане утверждают, что вопрос о ликвидации учреждения остается открытым, поэтому опасаются, что вместо него на территории появится элитное жилье.

Ранее глава СК поручил проверить данные о планируемом сносе исторического Дома княгини Шаховской в Петербурге, который в течение долгого времени находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения жителей города и активистов в Смольный, команда губернатора Александра Беглова предпочла игнорировать проблему.
ск рф бастрыкин Сестрорецкий Курорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду