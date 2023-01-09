Бастрыкин потребовал доложить об итогах проверки возможной застройки «Сестрорецкого курорта»

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать ситуацию вокруг закрытия санатория «Сестрорецкий Курорт» и застройки этой территории. На фоне этого Бастрыкин поручил городскому управлению ведомства провести проверку. Горожане утверждают, что вопрос о ликвидации учреждения остается открытым, поэтому опасаются, что вместо него на территории появится элитное жилье.