Бастрыкин потребовал доложить об итогах проверки возможной застройки «Сестрорецкого курорта»

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад с итогами проверки по вопросу застройки «Сестрорецкого Курорта» на территории Петербурга.
Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать ситуацию вокруг закрытия санатория «Сестрорецкий Курорт» и застройки этой территории. На фоне этого Бастрыкин поручил городскому управлению ведомства провести проверку. Горожане утверждают, что вопрос о ликвидации учреждения остается открытым, поэтому опасаются, что вместо него на территории появится элитное жилье.
Ранее глава СК поручил проверить данные о планируемом сносе исторического Дома княгини Шаховской в Петербурге, который в течение долгого времени находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения жителей города и активистов в Смольный, команда губернатора Александра Беглова предпочла игнорировать проблему.