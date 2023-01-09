Сервисный эксперт Ефимов дал советы, как продлить работоспособность наушников в морозы

Кроме того, зарядный бокс в морозы стоит держать в чехле и носить во внутреннем кармане куртки, советует спикер. При быстрой смене температур на наушниках может появиться конденсат, поэтому их не нужно оставлять в сумке или ставить на зарядку в течение 30 минут после прихода с улицы. Для сохранения работоспособности, гаджет нужно положить в открытом помещении, однако класть его на батарею нельзя, так как резкий перепад температур испортит аккумулятор, предупредил эксперт.