Сервисный эксперт Ефимов дал советы, как продлить работоспособность наушников в морозы

Наушники признаны одним из самых популярных аксессуаров и желанным новогодним подарком. Существуют способы защиты гаджета в холодное время года. Об этом сообщил глава направления по сервису МегаФона Никита Ефимов.
Как пишет ИА «МедиаПоток», одной из основных проблем беспроводных наушников является их некачественная работа на холоде, а также при быстром изменении температур. Современные Bluetooth-наушники функционируют за счет литий-ионного аккумулятора, который очень чувствителен, отметил специалист.
По словам Ефимова, во время прогулки на морозе во избежание охлаждения гаджет нужно носить под шапкой или капюшоном. А лучше пользоваться наушниками-вкладышами, поскольку ушная раковина является источником тепла и не дает им замерзнуть.
Кроме того, зарядный бокс в морозы стоит держать в чехле и носить во внутреннем кармане куртки, советует спикер. При быстрой смене температур на наушниках может появиться конденсат, поэтому их не нужно оставлять в сумке или ставить на зарядку в течение 30 минут после прихода с улицы. Для сохранения работоспособности, гаджет нужно положить в открытом помещении, однако класть его на батарею нельзя, так как резкий перепад температур испортит аккумулятор, предупредил эксперт.