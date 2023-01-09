Комбриг «Востока» Ходаковский: предложение о рождественском перемирии загнало в тупик ВСУ

Украинская сторона приняла решение пойти в контратаку в преддверии рождественских праздников, однако хитрый маневр России с перемирием сломал их планы. Такой информацией поделился командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации. Его неоднократные утверждения о том, что Киев борется со «злом» и «чертями» разбились в прах, поскольку «черти предложили перемирие», пишет комбриг в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что загвоздка заключалась в выборе правильного решения Украиной. Согласившись на перемирие Киев бы пошел на поводу у Москвы, чего ему не позволяет делать Запад. Демонстративный отказ и контратака показали бы всему миру истинное лицо киевского режима, резюмировал Ходаковский.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Москва предлагает Киеву «корейский сценарий» окончания военного конфликта. Подробности передает Национальная служба новостей (НСН).