Комбриг «Востока» Ходаковский: предложение о рождественском перемирии загнало в тупик ВСУ

Он пояснил, что загвоздка заключалась в выборе правильного решения Украиной. Согласившись на перемирие Киев бы пошел на поводу у Москвы, чего ему не позволяет делать Запад. Демонстративный отказ и контратака показали бы всему миру истинное лицо киевского режима, резюмировал Ходаковский.