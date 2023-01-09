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Журналистка Ксения Собчак встала на защиту оскандалившегося актера Артура Смольянинова

Шоу-бизнес
Журналистка Ксения Собчак встала на защиту оскандалившегося актера Артура Смольянинова

Блогер, журналистка и телеведущая Ксения Собчак выступила в поддержку сбежавшего из России актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова, заявившего о своей готовности воевать на стороне Украины.

Как призналась Собчак в личном Telegram-канале, слова актера о том, почему деятели культуры и искусства так мало выступают против спецоперации на Украине, оказались ей очень близки. Но вместе с тем острое высказывание актера все же «резануло» журналистке слух, передает телеканал «Царьград».

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело за его высказывания в адрес России.
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