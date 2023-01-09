Журналистка Ксения Собчак встала на защиту оскандалившегося актера Артура Смольянинова

Как призналась Собчак в личном Telegram-канале, слова актера о том, почему деятели культуры и искусства так мало выступают против спецоперации на Украине, оказались ей очень близки. Но вместе с тем острое высказывание актера все же «резануло» журналистке слух, передает телеканал «Царьград».