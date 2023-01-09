FT: 61% западных экспертов отрицает возможность войны НАТО с Россией в ближайшие десять лет

Западные эксперты по вопросам внешней политики в большинстве своем отрицают возможность начала вооруженного противостояния НАТО с Россией в ближайшее десятилетие.
Как сообщает издание Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного американским аналитическим центром Atlantic Council✱, такой позиции придерживается 61% респондентов.
В то же время исследование показало, что 23% аналитиков считают военный сценарий наиболее вероятным.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами