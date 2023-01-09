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FT: 61% западных экспертов отрицает возможность войны НАТО с Россией в ближайшие десять лет

Армия
FT: 61% западных экспертов отрицает возможность войны НАТО с Россией в ближайшие десять лет

Западные эксперты по вопросам внешней политики в большинстве своем отрицают возможность начала вооруженного противостояния НАТО с Россией в ближайшее десятилетие.

Как сообщает издание Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного американским аналитическим центром Atlantic Council✱, такой позиции придерживается 61% респондентов.

В то же время исследование показало, что 23% аналитиков считают военный сценарий наиболее вероятным.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
нато россия опрос
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