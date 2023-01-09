Сомалийская группировка «Аш-Шабаб» впервые призвала к переговорам с правительством

Могадишо, 9 января. Экстремистская группировка «Аш-Шабаб»✱, которая является ответвлением организации «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ), впервые предложила начать диалог с Правительством Сомали. Об этом сообщил местный замминистра обороны Абдель Фаттах Касем.
Уже более десяти лет боевики «Аш-Шабаб» осуществляют громкие теракты в столице Могадишо и других сомалийских городах. Организации удалось за это время взять под контроль некоторые территории в центральном и южном регионах страны.
«"Аш-Шабаб" попросила начать переговоры с правительством, но внутри нее есть две группы. Первая — иностранцы, а вторая — местные сомалийцы. У этих местных есть шанс начать переговоры, но не у иностранцев. Те, кто вторгся в нашу страну, не имеют права на диалог. Единственный вариант — вернуться туда, откуда они пришли», — заявил Касем в интервью для СМИ.
Что касается сомалийцев в рядах «Аш-Шабаб», то власти могут их принять, так как те выразили готовность сдаться, добавил чиновник. По словам замминистра, в данных обстоятельствах боевики должны следовать инструкциям правительства и реинтегрироваться в общество.
«Иначе им придется столкнуться с Национальной армией Сомали на передовой», — добавил представитель минобороны.
Ранее федеральное правительство восточноафриканского государства не раз заявляло, что оно открыто для переговоров с «Аш-Шабаб». Однако впервые инициатором диалога выступила сама экстремистская группировка.
Следует отметить, что сомалийский филиал «Аль-Каиды» насчитывает несколько тысяч человек. Среди них есть определенное число иностранцев — как из государств региона, например, из Кении, так и из-за его пределов.
За прошедшие годы боевики «Аш-Шабаб» совершили множество крупных терактов. Их деятельность не ограничивается территорией Сомали. Им удалось организовать несколько громких нападений в Кении, в том числе в столице Найроби и на военной базе, используемой Соединенными Штатами Америки.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация