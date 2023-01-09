МИД Польши предупредил ФРГ о серьезных проблемах в случае отказа обсуждать репарации

Германское руководство столкнется с серьезными проблемами в случае отказа садиться за стол переговоров с Варшавой по поводу военных репараций. Такая информация была обнародована 9 января.
Соответствующую угрозу в адрес Берлина озвучило внешнеполитическое ведомство Польши. В МИД подчеркнул, что ответ Германии на требования польского государства доказал ее «высокомерие».
Напомним, что Варшава требует от Берлина репараций в размере 1,3 триллиона долларов за ущерб, который фашистская армия причинила в годы Второй мировой войны. Однако ФРГ обсуждать эти вопросы отказалась.