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МИД Польши предупредил ФРГ о серьезных проблемах в случае отказа обсуждать репарации

Политика
МИД Польши предупредил ФРГ о серьезных проблемах в случае отказа обсуждать репарации

Германское руководство столкнется с серьезными проблемами в случае отказа садиться за стол переговоров с Варшавой по поводу военных репараций. Такая информация была обнародована 9 января.

Соответствующую угрозу в адрес Берлина озвучило внешнеполитическое ведомство Польши. В МИД подчеркнул, что ответ Германии на требования польского государства доказал ее «высокомерие».

Напомним, что Варшава требует от Берлина репараций в размере 1,3 триллиона долларов за ущерб, который фашистская армия причинила в годы Второй мировой войны. Однако ФРГ обсуждать эти вопросы отказалась.
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