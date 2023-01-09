Глава минсельхоза Турции: только 5,4% украинского зерна доставили бедным странам

Напомним, зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и продлена в ноябре. Договоренности включали в себя поставки российского и украинского зерна по морским гуманитарным коридорам нуждающимся странам. На деле продукция из РФ долгое время хранилась на европейских складах, а украинское зерно поставляли в страны Европы, а не Африки.