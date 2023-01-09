Глава минсельхоза Турции: только 5,4% украинского зерна доставили бедным странам

Около 17 млн тонн зерна вывезены из украинских портов по морскому гуманитарному коридору. Однако только 5,4% из общего количества доставлены нуждающимся странам, заявил министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи.
По данным на 8 января, 16,9 тонн сельскохозяйственной продукции Украины вывезены на 633 судах. При этом только 5,4% зерна отправлены бедным государствам, которые нуждаются в данных поставках, передает ТАСС слова главы турецкого ведомства.
Напомним, зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и продлена в ноябре. Договоренности включали в себя поставки российского и украинского зерна по морским гуманитарным коридорам нуждающимся странам. На деле продукция из РФ долгое время хранилась на европейских складах, а украинское зерно поставляли в страны Европы, а не Африки.