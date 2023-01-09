Украинские депутаты готовы внести изменения в действующий порядок принятия законов для скорейшего объединения с Евросоюзом. Об этом сообщила член Верховной рады Евгения Кравчук.
Напомним, что киевский режим летом прошлого года получил статус кандидата в объединение. Для того чтобы его сохранить, Украине необходимо провести ряд реформ, в том числе изменить судебную систему государства. Кравчук в рамках эфира на канале «Рада» сообщила, что Киевом уже были приняты необходимые законопроекты для слияния с Евросоюзом.
«Мы даже изменим наш регламент, чтобы евроинтеграционные законы следовали ускоренной процедуре», — заявила депутат.
Ранее авторы The American Conservative сказали, что демократичная Украина — это миф. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.