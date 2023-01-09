Депутаты Рады сообщили о готовности изменить регламент для скорейшей интеграции с ЕС

Напомним, что киевский режим летом прошлого года получил статус кандидата в объединение. Для того чтобы его сохранить, Украине необходимо провести ряд реформ, в том числе изменить судебную систему государства. Кравчук в рамках эфира на канале «Рада» сообщила, что Киевом уже были приняты необходимые законопроекты для слияния с Евросоюзом.