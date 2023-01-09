Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутаты Рады сообщили о готовности изменить регламент для скорейшей интеграции с ЕС

Политика
Депутаты Рады сообщили о готовности изменить регламент для скорейшей интеграции с ЕС

Украинские депутаты готовы внести изменения в действующий порядок принятия законов для скорейшего объединения с Евросоюзом. Об этом сообщила член Верховной рады Евгения Кравчук.

Напомним, что киевский режим летом прошлого года получил статус кандидата в объединение. Для того чтобы его сохранить, Украине необходимо провести ряд реформ, в том числе изменить судебную систему государства. Кравчук в рамках эфира на канале «Рада» сообщила, что Киевом уже были приняты необходимые законопроекты для слияния с Евросоюзом.

«Мы даже изменим наш регламент, чтобы евроинтеграционные законы следовали ускоренной процедуре», — заявила депутат.

Ранее авторы The American Conservative сказали, что демократичная Украина — это миф. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.
Украина рада евросоюз киев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду