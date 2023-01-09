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Камеры на российских дорогах начнут фиксировать нарушителей, которые выбрасывают мусор

Общество
Камеры на российских дорогах начнут фиксировать нарушителей, которые выбрасывают мусор

Автоматические камеры, установленные на российских дорогах, смогут фиксировать новое нарушение с 11 января. Штраф рискуют получить те, кто выбрасывает мусор на обочины.

Максимальная сумма штрафа, который можно получить за это нарушение, ставит 200 тыс. рублей. Однако власти регионов России пока не сообщили о готовности использования такой технологии.

Предполагается, что такие камеры будут устанавливать в места стихийных свалок, например, рядом с дачными товариществами. Также известно, что оборудование можно научить определять даже мусор, который выбрасывают из машины на ходу, передает «Коммерсантъ».
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