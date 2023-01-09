Камеры на российских дорогах начнут фиксировать нарушителей, которые выбрасывают мусор

Автоматические камеры, установленные на российских дорогах, смогут фиксировать новое нарушение с 11 января. Штраф рискуют получить те, кто выбрасывает мусор на обочины.
Максимальная сумма штрафа, который можно получить за это нарушение, ставит 200 тыс. рублей. Однако власти регионов России пока не сообщили о готовности использования такой технологии.
Предполагается, что такие камеры будут устанавливать в места стихийных свалок, например, рядом с дачными товариществами. Также известно, что оборудование можно научить определять даже мусор, который выбрасывают из машины на ходу, передает «Коммерсантъ».