Капитан «Боруссии» Марко Ройс ответил на сообщения о переходе в «Аль-Наср»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал слухи о возможном переходе в саудовский «Аль-Наср». Полузащитник призвал немецкие СМИ не спекулировать на данную тему и дождаться официального заявления.
Контракт между Ройсом и «Боруссией» истекает летом 2023 года. Немец уже может договариваться о контракте с любым клубом мира. Ройс в интервью изданию Kicker сообщил, что агент помогает ему в решении всех вопросов.
«У меня есть человек, который помогает мне разбираться с этим. Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», — цитирует футболиста Kicker.
Ранее британский таблоид Daily Mail сообщал, что Ройс может пополнить «Аль-Наср» на правах свободного агента. Немец может стать вторым громким приобретением клуба после перехода Криштиану Роналду.