СБУ назвало операцией по «поиску диверсантов» в Харькове зачистку среди обычных граждан, заявил политолог Сергей Веселовский.
Эксперт отметил, что украинские спецслужбы, вероятно, возьмут в оборот мирных граждан, на которых «стучат» соседи, знакомые и сослуживцы. Веселовский напомнил, что недавно сотрудниками СБУ из-за доноса был задержан харьковчанин, у которого дома хранились старые советские журналы, передает «Журналистская правда».
«Для сегодняшней киевской власти все, что связано с великим прошлым Украинской Советской Социалистической Республики, – это преступление», — заявил Веселовский.
По его словам, киевский режим пытается заставить людей забыть свою историю, внедряя целые блоки недостоверной информации в массовое сознание. Он отметил, что для властей Украины сегодня главными врагами являются не те, кто помогает ВС РФ, а свободомыслящие люди. Поэтому на них пытаются побыстрее повесить ярлык «диверсантов».