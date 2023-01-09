Веселовский рассказал о попытках СБУ повесить ярлык «диверсантов» на обычных граждан

По его словам, киевский режим пытается заставить людей забыть свою историю, внедряя целые блоки недостоверной информации в массовое сознание. Он отметил, что для властей Украины сегодня главными врагами являются не те, кто помогает ВС РФ, а свободомыслящие люди. Поэтому на них пытаются побыстрее повесить ярлык «диверсантов».