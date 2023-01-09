Генсек ОБСЕ Шмид не поддержала идею Киева об исключении России из организации

Москва должна и дальше оставаться членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такую позицию озвучила генсек ОБСЕ Хельга Шмид 9 января.
Напомним, что ранее с инициативой по лишению Кремля членства в организации выступило украинское руководство. Шмид в ходе беседы с корреспондентом Welt заявила, что эта идея лишена какого-либо смысла.
«Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — уточнила она.
Ранее в Москве заявили, что Россию нельзя исключить из Организации Объединенных Наций. Об этом пишет Национальная служба новостей.