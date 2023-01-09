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Судно MV Glory с 65 тыс. тонн кукурузы с Украины село на мель в Суэцком канале

Происшествия
Судно MV Glory с 65 тыс. тонн кукурузы с Украины село на мель в Суэцком канале

Грузовое судно, перевозившее кукурузу с Украины, село на мель в Суэцком канале. Об инциденте в понедельник сообщает Associated Press.

По данным портала, все произошло в районе городе Эль-Кантара. Известно, что на борту судна MV Glory находится более 60 тыс. тонн украинской кукурузы. Получателем груза указан Китай.

Стоит отметить, что собственником MV Glory является компания, которая владеет сухогрузом Ever Green, устроившим коллапс в Суэцком канале 2021 году. В администрации канала утверждают, что инцидент не повлияет на навигацию.
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