La Repubblica: власти Италии вряд ли до февраля одобрят шестой пакет военной помощи Украине

Власти Италии, вероятно, утвердят шестой декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля, пишет La Repubblica.
Газета сообщила, что в конце текущего месяца правительство страны должно решить, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены Киеву. Отмечается, что украинские войска могут получить не только ЗРК SAMP-T, но и управляемые ракеты Aspide.
При этом с поставками оружия ВСУ могут возникнуть определенные трудности. В частности, итальянские власти опасаются истощения собственных арсеналов из-за оказания помощи Украине.
Ранее в МИД Италии заявили, что Рим обсуждает с Парижем вариант отправки систем ПВО совместного производства Киеву, передает RT.