Власти Великобритании планируют запретить использование одноразовой посуды из пластика

Правительство Великобритании намерено ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, в том числе столовых приборов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.
Консультации по данному вопросу проводились в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Участие в обсуждении принимали специалисты британского министерства по защите окружающей среды (DEFRA). По мнению экспертов, отказ от использования пластиковой посуды поможет улучшить экологическую ситуацию и сохранить здоровье морских животных, больше остальных страдающих от пластиковых отходов.
Отмечается, что власти стран Европейского союза уже ввели ограничения на использование одноразовой посуды. Все государства ЕС должны были удалить их с рынка к 3 июля 2021 года.