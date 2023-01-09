Власти Великобритании планируют запретить использование одноразовой посуды из пластика

Консультации по данному вопросу проводились в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Участие в обсуждении принимали специалисты британского министерства по защите окружающей среды (DEFRA). По мнению экспертов, отказ от использования пластиковой посуды поможет улучшить экологическую ситуацию и сохранить здоровье морских животных, больше остальных страдающих от пластиковых отходов.