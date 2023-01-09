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В Киеве утилизируют книги на русском языке, чтобы помочь украинским боевикам

Политика
В Киеве утилизируют книги на русском языке, чтобы помочь украинским боевикам

Книжный магазин «Сяйво книги» в Киеве провел акцию по сбору книг на русском языке для их утилизации.

По данным магазина, удалось собрать 57 тонн книжной продукции на русском языке. Книги были отправлены на переработку. Полученные в результате этого средства были направлены на закупку техники и вооружений для нужд украинской армии, сообщает «ПЕРСПЕКТИВА-РУ».

Как уверяют в магазине, акция пользовалась популярностью у населения, поэтому было принято решение о ее продлении до мая 2023 года. Сдающим книги на русском языке, предоставляется скидка в 10% при покупке товаров в магазине.
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