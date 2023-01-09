Политолог Аватков предрек приближение «заката Запада»

Потеря какого-либо влияния и крах западных государств уже не за горами. Такую точку зрения озвучил политолог Владимир Аватков.
Эксперт выразил уверенность в том, что Хельсинки и Стокгольм в любом случае станут членами Североатлантического альянса даже при условии несогласия Анкары. Таким образом военный блок, как и другие страны западного мира, покажут всему международному сообществу неготовность «играть» по своим же правилам, пишет ИА SM.News.
«Поэтому сейчас уже совершенно точно можно говорить о приближении процесса "заката Запада"», — считает эксперт.
Ранее сообщалось, что Запад не сможет одержать верх в случае войны с Россией и ее союзниками. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.