Политолог Аватков предрек приближение «заката Запада»

Эксперт выразил уверенность в том, что Хельсинки и Стокгольм в любом случае станут членами Североатлантического альянса даже при условии несогласия Анкары. Таким образом военный блок, как и другие страны западного мира, покажут всему международному сообществу неготовность «играть» по своим же правилам, пишет ИА SM.News.