Западные страны испугались смягчения коронавирусных ограничений в Китае

В западных СМИ такие новости начали сопровождать фейками о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией и увеличении смертности. Например, фотографии с похорон жертв эпидемии COVID-19 на публичном кладбище в Нью-Йорке выдавали за снимки из Китая, пишет РИА Новости.