Западные страны испугались смягчения коронавирусных ограничений в Китае

Власти Китая отказались от политики «нулевого ковида» и сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Это решение напугало многие страны Запада.
Такое решение власти КНР приняли в преддверии массовой миграции китайцев из-за наступающего Нового года по восточному календарю. Многие граждане страны стремятся встретить праздник в кругу родных.
В западных СМИ такие новости начали сопровождать фейками о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией и увеличении смертности. Например, фотографии с похорон жертв эпидемии COVID-19 на публичном кладбище в Нью-Йорке выдавали за снимки из Китая, пишет РИА Новости.