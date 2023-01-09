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Западные страны испугались смягчения коронавирусных ограничений в Китае

Общество
Западные страны испугались смягчения коронавирусных ограничений в Китае

Власти Китая отказались от политики «нулевого ковида» и сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Это решение напугало многие страны Запада.

Такое решение власти КНР приняли в преддверии массовой миграции китайцев из-за наступающего Нового года по восточному календарю. Многие граждане страны стремятся встретить праздник в кругу родных.

В западных СМИ такие новости начали сопровождать фейками о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией и увеличении смертности. Например, фотографии с похорон жертв эпидемии COVID-19 на публичном кладбище в Нью-Йорке выдавали за снимки из Китая, пишет РИА Новости.
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