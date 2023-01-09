На Камчатке двое подростков до смерти забили соседа по общежитию

Двое подростков до смерти забили соседа по общежитию в Камчатском крае. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Трагедия случилась в городе Елизово. По данным следствия, двое 15-летних местных жителей напали на жильца общежития из хулиганских побуждений. Подростки нанесли 56-летнему мужчине множественные удары по голове и телу. Спустя какое-то время гражданин скончался в больнице от полученных травм.
Сотрудники СК РФ оперативно осмотрели место преступления, а также допросили свидетелей нападения. Юноши уже дали признательные показания.