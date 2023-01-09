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Тела двух погибших нашли под обломками сгоревшего деревянного дома в Уфе

Происшествия
Тела двух погибших нашли под обломками сгоревшего деревянного дома в Уфе

Трехэтажный жилой дом сгорел дотла в Уфе. Сотрудники экстренных служб обнаружили под обломками деревянного здания тела двух погибших, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Все случилось на улице Сазонова. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, из-за ЧП на улице остались 25 жильцов сгоревшего дома. Всем пострадавшим предоставили временное размещение. Одна из погорельцев попыталась выбраться из хваченного огнем здания, получила травму и попала в больницу.

При тушении возгорания внутри помещения пожарные нашли тела двух погибших. В ликвидации открытого горения принимали участие 45 человек личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники.
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