Тела двух погибших нашли под обломками сгоревшего деревянного дома в Уфе

Все случилось на улице Сазонова. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, из-за ЧП на улице остались 25 жильцов сгоревшего дома. Всем пострадавшим предоставили временное размещение. Одна из погорельцев попыталась выбраться из хваченного огнем здания, получила травму и попала в больницу.