Тела двух погибших нашли под обломками сгоревшего деревянного дома в Уфе

Трехэтажный жилой дом сгорел дотла в Уфе. Сотрудники экстренных служб обнаружили под обломками деревянного здания тела двух погибших, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Все случилось на улице Сазонова. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, из-за ЧП на улице остались 25 жильцов сгоревшего дома. Всем пострадавшим предоставили временное размещение. Одна из погорельцев попыталась выбраться из хваченного огнем здания, получила травму и попала в больницу.
При тушении возгорания внутри помещения пожарные нашли тела двух погибших. В ликвидации открытого горения принимали участие 45 человек личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники.