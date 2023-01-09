Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Читатели Daily Mail назвали позором снос памятника Ломоносову на Украине

Политика
Читатели Daily Mail назвали позором снос памятника Ломоносову на Украине

Киевский режим в очередной раз подвергся жесткой критике со стороны британцев. На этот раз читатели Daily Mail окатили холодной водой Украину за демонтаж монументов.

Ранее журналисты издания рассказали, что украинское руководство снесло мемориал русскому поэту и ученому Михаилу Ломоносову, который располагался в Днепропетровске. По мнению британцев, подобные действия возмутительны особенно из-за того, что деятели культуры и науки не имеют никакого отношения к украинскому кризису.

«Это их позор, сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту», — посетовал читатель.
«Вы знаете, что проигрываете конфликт, когда вам приходится сносить памятники», — отметил другой.
«В Киеве они также собирают написанные на русском книги и уничтожают их. Где же мы о таком слышали раньше?» — спросил еще один.

Ранее сообщалось, что Берлин может отправить Киеву танки Leopard. Об этом пишет Национальная служба новостей.
Украина ломоносов киев великобритания
Военкоры ФАН
Лучшие в аду