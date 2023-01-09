Киевский режим в очередной раз подвергся жесткой критике со стороны британцев. На этот раз читатели Daily Mail окатили холодной водой Украину за демонтаж монументов.
Ранее журналисты издания рассказали, что украинское руководство снесло мемориал русскому поэту и ученому Михаилу Ломоносову, который располагался в Днепропетровске. По мнению британцев, подобные действия возмутительны особенно из-за того, что деятели культуры и науки не имеют никакого отношения к украинскому кризису.
«Это их позор, сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту», — посетовал читатель.
«Вы знаете, что проигрываете конфликт, когда вам приходится сносить памятники», — отметил другой.
«В Киеве они также собирают написанные на русском книги и уничтожают их. Где же мы о таком слышали раньше?» — спросил еще один.
Ранее сообщалось, что Берлин может отправить Киеву танки Leopard. Об этом пишет Национальная служба новостей.