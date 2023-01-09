Ранее журналисты издания рассказали, что украинское руководство снесло мемориал русскому поэту и ученому Михаилу Ломоносову, который располагался в Днепропетровске. По мнению британцев, подобные действия возмутительны особенно из-за того, что деятели культуры и науки не имеют никакого отношения к украинскому кризису.