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Пожар охватил общежитие АО «Нефтеавтоматика» в Когалыме

Происшествия
Пожар охватил общежитие АО «Нефтеавтоматика» в Когалыме

Пожар охватил общежитие предприятия «Нефеавтоматика» в Когалыме на площади 160 кв. метров. Об этом сообщили в понедельник в окружном управлении МЧС России.

«Пожару присвоен второй ранг. Самостоятельно эвакуироваться из здания смогли 13 человек, данных о пострадавших нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось о мощном пожаре, который произошел на территории одного из производств в городе Когалыме. Информация о жертвах и пострадавших в результате ЧП не поступала. На месте продолжают работать экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента станут известны по итогам проверки.
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