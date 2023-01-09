Пожар охватил общежитие АО «Нефтеавтоматика» в Когалыме

Ранее сообщалось о мощном пожаре, который произошел на территории одного из производств в городе Когалыме. Информация о жертвах и пострадавших в результате ЧП не поступала. На месте продолжают работать экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента станут известны по итогам проверки.