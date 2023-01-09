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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ боеприпасами нового поколения

Армия
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ боеприпасами нового поколения

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по позициям ВСУ и объектам военной инфраструктуры на Украине в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть, как российские военные поражают опорный пункт украинской армии боеприпасами нового поколения. Отмечается, что в результате удара также была уничтожена бронетехника противника.

По имеющейся информации, позиции ВСУ были вскрыты российскими военнослужащими в ходе разведки с применением беспилотников.

Ранее стало известно, что украинская армия в боях с ВС РФ потеряла большую часть танков и бронемашин, передает RT.
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