Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ боеприпасами нового поколения

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по позициям ВСУ и объектам военной инфраструктуры на Украине в ходе спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть, как российские военные поражают опорный пункт украинской армии боеприпасами нового поколения. Отмечается, что в результате удара также была уничтожена бронетехника противника.
По имеющейся информации, позиции ВСУ были вскрыты российскими военнослужащими в ходе разведки с применением беспилотников.
Ранее стало известно, что украинская армия в боях с ВС РФ потеряла большую часть танков и бронемашин, передает RT.