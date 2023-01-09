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Падение стоимости нефти Urals может негативно сказаться на российском бюджете

Экономика
Падение стоимости нефти Urals может негативно сказаться на российском бюджете

Средняя стоимость нефти российского сорта Urals составила 50,5 доллара за баррель по итогам декабря. Такой показатель может негативно отразиться на бюджете РФ, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, низкая цена рискует спровоцировать падение доходов в федеральном бюджете. Примечательно, что по итогам 2022 года Urals торговалась в среднем по 76,09 доллара за баррель. Такая стоимость стала лучшей за последние восемь лет и помогла сократить темпы падения ВВП в России на фоне санкций Евросоюза.

Снижение цены Urals было зафиксировано после введения в декабре 2022 года нефтяного эмбарго на морские перевозки российской нефти и ценового лимита на ресурс из РФ со стороны ЕС и G7.
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