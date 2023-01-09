Падение стоимости нефти Urals может негативно сказаться на российском бюджете

По данным издания, низкая цена рискует спровоцировать падение доходов в федеральном бюджете. Примечательно, что по итогам 2022 года Urals торговалась в среднем по 76,09 доллара за баррель. Такая стоимость стала лучшей за последние восемь лет и помогла сократить темпы падения ВВП в России на фоне санкций Евросоюза.