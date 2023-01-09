Умершую в Британии мать-одиночку нашли благодаря звонкам ее друзей по онлайн-игре

Бездыханное тело 36-летней жительницы британского города Ренфру обнаружили благодаря беспокойству ее друзей по онлайн-игре Evony: The Kings Return. Пользователи заподозрили неладное после того, как подруга на протяжении двух суток не выходила на связь.
Они позвонили в местную полицию, а также сотруднику службы по выгулу собак, услугами которой пользовалась геймерша. Мужчина пришел в дом британки и нашел ее мертвой.
Полиция начала расследование, причина смерти женщины устанавливается. Отмечается, что она одна воспитывала двух сыновей — сейчас за мальчиками присматривает ее дядя.