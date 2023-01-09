Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Умершую в Британии мать-одиночку нашли благодаря звонкам ее друзей по онлайн-игре

Происшествия
Умершую в Британии мать-одиночку нашли благодаря звонкам ее друзей по онлайн-игре

Бездыханное тело 36-летней жительницы британского города Ренфру обнаружили благодаря беспокойству ее друзей по онлайн-игре Evony: The Kings Return. Пользователи заподозрили неладное после того, как подруга на протяжении двух суток не выходила на связь.

Они позвонили в местную полицию, а также сотруднику службы по выгулу собак, услугами которой пользовалась геймерша. Мужчина пришел в дом британки и нашел ее мертвой.

Полиция начала расследование, причина смерти женщины устанавливается. Отмечается, что она одна воспитывала двух сыновей — сейчас за мальчиками присматривает ее дядя.
британка онлайн-игра смерть друзья
Военкоры ФАН
Лучшие в аду