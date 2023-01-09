Экс-депутат Роман Худяков назвал дрянью проехавшегося на кресте музыканта Илью Прусикина

Лидер панк-поп-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин оказался в центре скандала из-за видеоролика, на кадрах которого он прокатился по Лос-Анджелесу на скейтборде в виде креста. На выходку музыканта отреагировал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил экс-парламентарий в личном Telegram-канале, за поступком Прусикина кроется лишь его стремление пропиариться и заработать хоть что-то в США в условиях отмены концертов музыкального коллектива.
«Илья Прусикин, лидер распавшейся группы Little Big, — обыкновенная дрянь», — добавил Худяков.
Помимо этого, бывший депутат осудил Прусикина за отъезд из России в то время, когда его страна находится в опасности, и назвал музыканта «недомужчиной».