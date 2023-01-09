«Этот день в истории». Что произошло 9 января, праздники, факты, люди

9 января 1769 года можно считать днем рождения бумажных денег в России. Тогда Екатерина II подписала манифест о введении ассигнаций. Бумажную валюту стали выпускать номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. И это сильно упростило жизнь россиян. Прежде, чтобы перевезти 1000 рублей, требовалось, к примеру, загрузить монетами доверху две телеги с лошадьми. До начала правления Екатерины II в России в обиходе были в основном медные монеты.