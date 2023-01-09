«Этот день в истории». Что произошло 9 января, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.
Сегодня, 9 января, свой профессиональный праздник отмечают деятели танцевального искусства. Профессия тех, кого мы поздравляем в Международный день хореографа, появилась в далеком XII веке. Мастера обучали придворных дам и кавалеров искусству танца и готовили их к балам.
9 января 1769 года можно считать днем рождения бумажных денег в России. Тогда Екатерина II подписала манифест о введении ассигнаций. Бумажную валюту стали выпускать номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. И это сильно упростило жизнь россиян. Прежде, чтобы перевезти 1000 рублей, требовалось, к примеру, загрузить монетами доверху две телеги с лошадьми. До начала правления Екатерины II в России в обиходе были в основном медные монеты.
Еще одно важное событие, которым отмечена сегодняшняя дата, — открытие штаб-квартиры ООН. 9 января 1951 года в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония, посвященная открытию штаб-квартиры. Комплекс зданий расположился в восточной части Манхэттена. На сегодняшний день в рабочих органах ООН по всему миру работают сотрудники из порядка 170 государств.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».