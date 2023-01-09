Москва заработала на бывших промзонах уже больше 4 млрд рублей

Программа комплексного развития бывших промзон в Москве действует с 2020 года. На аукционах определили инвесторов, которые занялись переустройством четырех пространств столичных промзон, что уже принесло бюджету города свыше 4 млрд рублей.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в данный момент разрабатывают проекты по планировке и общей концепции застройки и развития промышленных зон. С инвесторами были заключены четыре контракта на редевелопмент площадок бывших промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Автомоторная и Теплый Стан общей площадью 158 гектаров. Весь объем частных вложений в развитие участков перевалит за 302 млрд рублей, заявили в департаменте городского имущества Москвы.
В ведомстве также добавили, что на обновленных территориях планируют построить больше трех миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. По мнению экспертов, данные проекты позволят организовать порядка 33 тысяч рабочих мест.