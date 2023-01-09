Наставник сборной Аргентины Скалони стал лучшим национальным тренером 2022 года

Сборная Аргентины на прошедшем чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре одержала победу, в финале обыграв Францию в серии послематчевых пенальти. Капитан латиноамериканцев Лионель Месси был признан самым ценным игроком всего турнира.