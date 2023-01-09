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Наставник сборной Аргентины Скалони стал лучшим национальным тренером 2022 года

Спорт
Наставник сборной Аргентины Скалони стал лучшим национальным тренером 2022 года

Наставник сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назван лучшим национальным тренером в 2022 году. Южноамериканцы под руководством молодого специалиста стали чемпионами мира впервые с 1986 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) ежегодно выбирает самого лучшего тренера среди сборных. Сразу за Скалони в списке сильнейших наставников национальных команд расположились француз Дидье Дешам и марокканец Валид Реграги.

Сборная Аргентины на прошедшем чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре одержала победу, в финале обыграв Францию в серии послематчевых пенальти. Капитан латиноамериканцев Лионель Месси был признан самым ценным игроком всего турнира.
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