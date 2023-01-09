Наставник сборной Аргентины Скалони стал лучшим национальным тренером 2022 года

Наставник сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назван лучшим национальным тренером в 2022 году. Южноамериканцы под руководством молодого специалиста стали чемпионами мира впервые с 1986 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) ежегодно выбирает самого лучшего тренера среди сборных. Сразу за Скалони в списке сильнейших наставников национальных команд расположились француз Дидье Дешам и марокканец Валид Реграги.
Сборная Аргентины на прошедшем чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре одержала победу, в финале обыграв Францию в серии послематчевых пенальти. Капитан латиноамериканцев Лионель Месси был признан самым ценным игроком всего турнира.