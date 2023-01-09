Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Бахмутское в ДНР еще в конце прошлого года

Сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Бахмутское в Донецкой Народной Республике (ДНР), появились еще 26 декабря. Так, например, об этом сообщал военный корреспондент Александр Симонов.
В своем Telegram-канале «Брюссельский связной» он заявил, что в этот день со стороны населенного пункта начало развиваться наступление «вагнеровцев» на Соледар. Отмечалось, что до этого движения на данном участке фронта не наблюдалось 4 месяца.
«Теперь, очевидно, все усилия компании будут сосредоточены на уничтожении группировки ВСУ в Бахмуте, Соледаре и их окрестностях», — подчеркивал военкор.
Утром 9 января сообщения об освобождении населенного поселка распространил штаб территориальной обороны ДНР.