Блогер Манукян назвал унижением для Зеленского «зайку» от Киркорова

Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на попадание в украинский санкционный список в своих социальных сетях. В этот список также попало множество других отечественных исполнителей и общественных деятелей. Комментируя ситуацию, Киркоров назвал украинского президента зайкой.
Певец отметил, что его старый товарищ и коллега по съемочной площадке «слишком сильно вошел в роль» и отыгрывает тот сценарий, который ему присылаю «из-за океана». Киркоров также считает, что политика Владимира Зеленского ведет Украину и его самого к пепелищу, а также близких артисту людей, проживающих на территории украинского государства.
«…к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал исполнитель.
Журналист и блогер Вадим Манукян, комментируя ситуацию для ФАН, назвал такое обращение унижением для президента Украины.
«Надо сказать, что удар Киркоров по Зеленскому нанес довольно болезненный. Пока его выдавали все за политика, пусть и глупого, марионетку Запада, он все равно оставался в этом поле, а тут его вернули в старый добрый шоу-бизнес. А на этой ниве растерзать могут элегантно. Герои светских хроник часто оказываются унижены и раздавлены. Ну а то, что Киркоров назвал Зеленского "зайкой", так это и вовсе самое серьезное унижение, какое можно было себе представить. Тот факт, что свой пост Филипп Бедросович снабдил видео, где он дает подзатыльник Зеленскому говорит о многом. Новый "подзатыльник" выглядит гораздо более весомо, прежде всего идеологически».
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