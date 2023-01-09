Блогер Манукян назвал унижением для Зеленского «зайку» от Киркорова

Певец отметил, что его старый товарищ и коллега по съемочной площадке «слишком сильно вошел в роль» и отыгрывает тот сценарий, который ему присылаю «из-за океана». Киркоров также считает, что политика Владимира Зеленского ведет Украину и его самого к пепелищу, а также близких артисту людей, проживающих на территории украинского государства.