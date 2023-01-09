«Укрэнерго» заявила о критическом дефиците важного для энергосистемы оборудования

Острую нехватку важного для энергосистемы оборудования зафиксировали на Украине, сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам, страна испытывает критический дефицит советских трансформаторов. И если первые восемь месяцев это было не так заметно, то сейчас они стали крайне необходимы.
Наиболее остро ощущается нехватка оборудования напряжением 750 кВ. Вес каждого такого трансформатора достигает 200 тонн.
Дело в том, что значительная часть украинской энергосистемы использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем системы Евросоюза, поэтому несовместима с большей частью западного оборудования, пишет Financial Times.