Шурыгин: Разрешить украинский кризис в пользу России, можно только разгромив ВСУ на поле боя

— Думаю, что для этого есть все предпосылки. Не надо заниматься самообманом — Запад настроен добиваться стратегического поражения России на украинском театре военных действий (ТВД). Так что расширение номенклатуры военных поставок Киеву за счет Abrams, Leopard, F-16, а возможно и чего-то посерьезнее — это лишь вопрос времени. По крайней мере, я считаю именно так. Добавлю, что, фокусируясь на распиаренных пропагандой танках и боевых самолетах, мы, как правило, забываем о вероятности появления у ВСУ в товарных количествах более «скромных» изделий западного ВПК, потенциально способных причинить нам немало хлопот. Ими могут стать, допустим, дроны-камикадзе с большой дальностью полета. Нам следует быть готовыми к таким «сюрпризам».