Шурыгин: Разрешить украинский кризис в пользу России, можно только разгромив ВСУ на поле боя

Рано или поздно, но нашей армии придется от обороны переходить к масштабному наступлению.
Запад настроен добиваться стратегического поражения России на украинском театре военных действий, что побуждает Вашингтон и его союзников наращивать объемы военной помощи Киеву. Несмотря на это, нашей армии рано или поздно, но придется от обороны переходить к масштабному наступлению. Разрешить украинский кризис в пользу России, можно только разгромив ВСУ на поле боя. Такое мнение озвучил ФАН военный публицист и обозреватель, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.
Украинская армия переходит к новой организации
— Владислав Владиславович, сейчас Запад стремительно наращивает объемы военной помощи Украине. В номенклатуре предназначенного для передачи ВСУ вооружения значатся не только ЗРК и боеприпасы, но уже и тяжелая бронетехника западного производства. Например, БМП Marder и Bradley в модификации M2A2 ODS. Означает ли это, что возможности по поставкам на Украину вооружения советского образца Запад уже исчерпал?
— Да, запасы советского вооружения, которые европейские союзники США готовы были передать Киеву, де-факто, иссякли. Правда, некоторые восточноевропейские предприятия способны поставлять Украине боеприпасы советских калибров, но все же не в объемах, способных покрыть потребности ВСУ.
— Стало ли такое положение вещей неожиданностью для командования ВСУ и иностранных «партнеров» Украины?
— Думаю, нет. Ситуация, когда в ходе масштабных боевых действий украинская армия постепенно утратит возможность воевать советским оружием, из-за чего будет вынуждена перевооружаться бронетехникой, РСЗО, ЗРК и артиллерией западного производства, достаточно легко просчитывалась заранее. Неспроста чуть ли не сразу после Евромайдана ВСУ стали готовиться к переходу на пресловутые «стандарты НАТО». Наконец, о том, что без перевооружения на западную военную технику, ВСУ окажутся неспособны действовать в кампании 2023 года, упоминал в своей программной статье, опубликованной в сентябре 2022-го, и сам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кстати, самое заметное наращивание объемов передаваемых украинской армии вооружений западного производства, начало фиксироваться еще летом минувшего года.
— Почему тогда Запад сразу не «завалил» ВСУ своим вооружением?
— Причин для этого много. Одна из основных — время, которое требуется для освоения украинскими военнослужащими передаваемых Киеву западных вооружений. Быстрее и проще всего ВСУ могли освоить ПТРК, ПЗРК и буксируемые артсистемы. Их и начали поставлять из-за границы на Украину в первую очередь. Далее дело постепенно дошло до САУ, РСЗО и ЗРК.
— А теперь – и до тяжелой бронетехники. Я про Marder и Bradley.
— Все так. Кстати, применительно к озвученной 4-6 января 2023-го номенклатуре предстоящих поставок ВСУ вооружения и военной техники НАТО, я хотел бы обратить внимание на один важный момент, ускользнувший от внимания многих аналитиков. Включенные американцами в свой новый пакет поставок 50 БМП Bradley, 100 гусеничных бронетранспортеров М113, 55 колесных бронемашин и 18 155-мм самоходных гаубиц M109A6 Paladin выглядят как адаптированный к украинским реалиям бригадный комплект техники, примерно соответствующий составу Stryker brigade combat team — механизированной бригады армии США.
— О чем это говорит?
— О том, что Вашингтон уже переходит от поставок Киеву военной техники «россыпью», предназначенной для оснащения разных подразделений, к предоставлению Украине комплектов техники, позволяющих целиком оснащать соединения тактического уровня ВСУ «броней» и артиллерией западного производства. При этом боевое управление данной бригады будет уже полностью «оцифровано» — развернуто на базе активно внедряемых с помощью американцев АСУ ТЗ. Полагаю, что украинский личный состав для укомплектования первой бригады «эрзац-страйкер» уже готовится.
— Насколько появление таких соединений способно усилить ВСУ?
— Если предположить, что поставки Киеву американцами и европейцами бригадных комплектов техники станут регулярными: раз в два месяца, — то уже к марту ВСУ будут иметь минимум две «эрзацстрайкерские» бригады с перспективой к лету развернуть корпус в составе четырех таких бригад.
— Серьезно.
— Более чем. Так же не надо забывать, что прямо сейчас на Украине идет формирование пары новых корпусов из, скажем так, обычных бригад. Суммируя факты, можно спрогнозировать следующее. Начиная, примерно, с марта ВСУ получат в свое распоряжение группировку, достаточно мощную для того, чтобы, например, попытаться совершить прорыв к Мелитополю. Это тем более вероятно, что украинская армия переходит к новой организации, «заточенной» именно под проведение эффективных наступательных операций.
— Поясните, если нетрудно.
— Ранее в украинской армии основной боевой единицей считалась бригада, а корпус был чисто административной структурой – чем-то вроде нашего военного округа. Такой подход позволял Киеву легко тасовать на ЛБС бригады и их батальоны. Это неплохо работало в обороне, но при попытке организации украинской стороной крупных наступательных операций, «мозаика» из бригад часто рассыпалась, лишая ВСУ возможности осуществлять глубокие охваты и окружения. Таковые ВСУ не смогли продемонстрировать даже на тех участках фронта, где имели над нами семикратное преимущество в численности. Выводы из случившегося были сделаны — украинская армия начала возвращаться к советской практике, превращая свои корпуса в полноценные оперативно-тактические формирования.
Ни одна война еще не выигрывалась обороной
— Факт предстоящих поставок на Украину БМП М2 Bradley и Marder, видимо, можно рассматривать как пролог к отгрузке Киеву современных основных боевых танков западного производства: немецких Leopard-2, а также американских Abrams. По крайней мере, об этом уже открыто говорят в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Варшаве, Праге и Хельсинки. Ряд западных аналитиков считает, что и передача украинской армии боевых самолетов западного производства, например, американских истребителей F-16, тоже может оказаться не за горами. Как вы считаете, увидим ли мы в ВСУ танки и самолеты западного производства?
— Думаю, что для этого есть все предпосылки. Не надо заниматься самообманом — Запад настроен добиваться стратегического поражения России на украинском театре военных действий (ТВД). Так что расширение номенклатуры военных поставок Киеву за счет Abrams, Leopard, F-16, а возможно и чего-то посерьезнее — это лишь вопрос времени. По крайней мере, я считаю именно так. Добавлю, что, фокусируясь на распиаренных пропагандой танках и боевых самолетах, мы, как правило, забываем о вероятности появления у ВСУ в товарных количествах более «скромных» изделий западного ВПК, потенциально способных причинить нам немало хлопот. Ими могут стать, допустим, дроны-камикадзе с большой дальностью полета. Нам следует быть готовыми к таким «сюрпризам».
— Каких событий на украинском театре военных действий можно ожидать в ближайшие месяц-два?
— Если речь идет об Украине, то она, скорее всего, продолжит копить резервы для крупных «наступов», одновременно не переставая тревожить наши позиции, дабы фронт, что называется, «не закисал». Это чревато для Киева большими потерями в личном составе, но, как мы уже убедились, главнокомандующий ВСУ не склонен беречь жизни своих солдат.
— Если я не ошибаюсь, то Залужный заработал в ВСУ неофициальное прозвище «бахмутский мясник»?
— Не ошибаетесь, но я продолжу. Если мы говорим про Россию, то она, судя по продолжающемуся строительству укреплений и заграждений в нашей тыловой зоне, а также другим моментам, в ближайшие месяцы намерена на украинском ТВД «играть от обороны». При этом я не исключаю каких-то наших наступательных действий локального характера с целью обескровить ВСУ и не дать Залужному накопить столь нужные ему для крупных наступлений резервы.
— Обороняться, как правило, легче, чем наступать.
— Да, но ни одна война еще не выигрывалась исключительно обороной, пусть и активной. Если мы хотим в текущем конфликте победить, то рано или поздно, но нашей армии придется от обороны переходить к масштабному наступлению. Разрешить украинский кризис в пользу России, можно только разгромив ВСУ на поле боя.