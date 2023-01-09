Сестра певца Александра Градского отказалась от квартиры в Москве и дачи в Расторгуево

Двоюродная сестра народного артиста России Александра Градского Наталья отказалась претендовать на наследство звезды, включая квартиру в Москве и дачу в Расторгуево.
Как отметила в беседе с kp.ru кузина артиста, прилетев в Москву из Ниццы, она окончательно поняла, что не станет судиться с наследниками Градского.
«Суд, скорее всего, был бы долгим, непростым, затратным — по времени, деньгам, нервам. Мое время мне дороже: я могу посвятить его мужу, сыну-аутисту, любимой работе кинологом в Ницце. Я обеспечена, живу хорошо, и с амбициями у меня все в порядке», — объяснила родственница скончавшегося исполнителя.
Говоря о цели своего визита в Москву, женщина призналась, что решила принести цветы на могилу отца. И там, по ее словам, она вновь увидела «приветы» от брата: высокий забор и калитку с замком.