Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сестра певца Александра Градского отказалась от квартиры в Москве и дачи в Расторгуево

Шоу-бизнес
Сестра певца Александра Градского отказалась от квартиры в Москве и дачи в Расторгуево

Двоюродная сестра народного артиста России Александра Градского Наталья отказалась претендовать на наследство звезды, включая квартиру в Москве и дачу в Расторгуево.

Как отметила в беседе с kp.ru кузина артиста, прилетев в Москву из Ниццы, она окончательно поняла, что не станет судиться с наследниками Градского.

«Суд, скорее всего, был бы долгим, непростым, затратным — по времени, деньгам, нервам. Мое время мне дороже: я могу посвятить его мужу, сыну-аутисту, любимой работе кинологом в Ницце. Я обеспечена, живу хорошо, и с амбициями у меня все в порядке», — объяснила родственница скончавшегося исполнителя.

Говоря о цели своего визита в Москву, женщина призналась, что решила принести цветы на могилу отца. И там, по ее словам, она вновь увидела «приветы» от брата: высокий забор и калитку с замком.
градский наследство сестра
Военкоры ФАН
Лучшие в аду