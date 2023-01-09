Скандал разразился в Лондоне из-за Джонсона в образе Ганнибала Лектера с намордником

Громкий скандал разразился в Лондоне после очередной вечеринки, которую устроило диппредставительство Соединенного Королевства в Швеции. Бурную реакцию вызвала фигура в образе экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона.
Как рассказал политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале, британские дипломаты решили украсить свой праздник довольно необычным манекеном. Они изобразили Джонсона в образе Ганнибала Лектера, который предстал перед публикой в клетке с намордником на лице и цепях на теле.
«Вот так к "главному другу Украины" относятся его соотечественники», — написал эксперт.
Ранее сообщалось, что Джонсон собирается участвовать в следующих выборах в парламент. Об этом пишет Национальная служба новостей.