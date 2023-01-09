Скандал разразился в Лондоне из-за Джонсона в образе Ганнибала Лектера с намордником

Как рассказал политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале, британские дипломаты решили украсить свой праздник довольно необычным манекеном. Они изобразили Джонсона в образе Ганнибала Лектера, который предстал перед публикой в клетке с намордником на лице и цепях на теле.