Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в подмосковной Опалихе

Двухэтажный частный дом сгорел дотла в Красногорском городском округе Московской области. При пожаре в подмосковной Опалихе погибли два человека — 67-летняя хозяйка постройки и ее возлюбленный, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Все случилось в Больничном переулке. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:45 по московскому времени. На место ЧП оперативно выехали сотрудники экстренных служб региона.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причина и обстоятельства возгорания в подмосковном городе уточняются.