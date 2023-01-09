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Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в подмосковной Опалихе

Происшествия
Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в подмосковной Опалихе

Двухэтажный частный дом сгорел дотла в Красногорском городском округе Московской области. При пожаре в подмосковной Опалихе погибли два человека — 67-летняя хозяйка постройки и ее возлюбленный, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Все случилось в Больничном переулке. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:45 по московскому времени. На место ЧП оперативно выехали сотрудники экстренных служб региона.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причина и обстоятельства возгорания в подмосковном городе уточняются.
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