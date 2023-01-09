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Сочи стал самым популярным направлением у россиян на Новый год и Рождество

Общество
Сочи стал самым популярным направлением у россиян на Новый год и Рождество

Россияне, которые решили отправиться в путешествие на Новый год или Рождество, чаще всего выбирали Сочи. Об этом рассказали в Альянсе турагентств.

Также в список самых популярных направлений вошли Петербург, Москва и города Золотого кольца. Такое положение дел на новогодние праздники наблюдается в России с 2020 года.

«Картина популярных новогодних направлений в России начиная с 2020 года практически не меняется», — сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с изданием «Известия».

Он рассказал, что до 2020 года россияне чаще выезжали на отдых в Италию, Францию, Швейцарию, Андорру и Словакию. Конкурировать с их курортами в РФ может «Красная Поляна».
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