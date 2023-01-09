Актер Стас Садальский не приехал на спектакль в Калугу после скандала с Татьяной Кравченко

Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский на днях сообщил о пропаже своей коллеги Татьяны Кравченко, которая не приехала на выступление в Санкт-Петербурге. Теперь на спектакле, только уже в Калуге, не появился сам актер.
Как сообщает «МК», Садальский должен был играть с Кравченко в постановке «Гвоздь сезона», однако после скандала с ней на сцену он так и не вышел. В конечном счете было принято решение заменить его народным артистом России Александром Панкратовым-Черным.
Стоит отметить, что, говоря о пропаже Кравченко, причиной ее неявки на спектакль в Петербурге Садальский называл алкогольное опьянение актрисы.