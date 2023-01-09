На Украине рассказали о недостатках обещанных ВСУ французских бронемашин AMX-10RC

Боевые машины пехоты (БМП) AMX-10RC, которые Франция согласилась поставить Украине, имеют серьезные недостатки.
Украинские военные специалисты заявили, что так называемые «колесные танки» французского производства были разработаны для применения в Африке. Эти бронемашины хорошо подходят для скоростного передвижения по дорогам, однако в полевых условиях, когда грунт мягкий, их эксплуатировать сложно.
Кроме того, у AMX-10RC смещен центр тяжести, что часто приводит к опрокидыванию машины. Французская БМП не может похвастаться надежной броней. Подчеркивается, что на поле боя эти бронемашины очень уязвимы и станут легкой мишенью для артиллерии.
Ранее сообщалось, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой бронетехники, передает телеканал «360».