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На Украине рассказали о недостатках обещанных ВСУ французских бронемашин AMX-10RC

Армия
На Украине рассказали о недостатках обещанных ВСУ французских бронемашин AMX-10RC

Боевые машины пехоты (БМП) AMX-10RC, которые Франция согласилась поставить Украине, имеют серьезные недостатки.

Украинские военные специалисты заявили, что так называемые «колесные танки» французского производства были разработаны для применения в Африке. Эти бронемашины хорошо подходят для скоростного передвижения по дорогам, однако в полевых условиях, когда грунт мягкий, их эксплуатировать сложно.

Кроме того, у AMX-10RC смещен центр тяжести, что часто приводит к опрокидыванию машины. Французская БМП не может похвастаться надежной броней. Подчеркивается, что на поле боя эти бронемашины очень уязвимы и станут легкой мишенью для артиллерии.

Ранее сообщалось, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой бронетехники, передает телеканал «360».
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