На Украине рассказали о недостатках обещанных ВСУ французских бронемашин AMX-10RC

Кроме того, у AMX-10RC смещен центр тяжести, что часто приводит к опрокидыванию машины. Французская БМП не может похвастаться надежной броней. Подчеркивается, что на поле боя эти бронемашины очень уязвимы и станут легкой мишенью для артиллерии.