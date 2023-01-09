Экономист Ракша: курс доллара не превысит 85-90 рублей в 2023 году

Центральный банк РФ не допустит подъем курса американской валюты выше 85-90 рублей. Таким прогнозом поделился экономист и бизнес-тренер Денис Ракша в беседе с «Комсомольской правдой».
По его мнению, курс доллара в наступившем году будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на рынке нефти.
Ракша также отметил, что плановые индексации пенсий и социальные выплаты будут, но внеочередная индексация, как произошло в июне 2022 года, вряд ли случится. Это может быть ближе к концу 2023 года, если к тому моменту стабилизируется ситуация на Украине или Банк России не сумеет сдержать инфляционный уровень в рамках 5-7%.
Пока российская валюта будет довольно крепкой. Однако в течение года она может потерять свои позиции, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на оценки экспертов.