Экономист Ракша: курс доллара не превысит 85-90 рублей в 2023 году

Ракша также отметил, что плановые индексации пенсий и социальные выплаты будут, но внеочередная индексация, как произошло в июне 2022 года, вряд ли случится. Это может быть ближе к концу 2023 года, если к тому моменту стабилизируется ситуация на Украине или Банк России не сумеет сдержать инфляционный уровень в рамках 5-7%.