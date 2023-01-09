В России утвердили правила выдачи ВНЖ для иностранных инвесторов

В документе значатся несколько критериев: инвестиции в размере не менее 15 млн рублей в социально важные проекты; регистрация в России юрлица с единственным участником; инвестиции в размере 30 млн в компанию, которая ведет бизнес в России не менее трех лет; покупка недвижимости в процессе строительства или в течение двух лет после ввода здания в эксплуатацию. Решение российских властей вступает в силу с 11 января.