Как выяснила журналистка, в СМИ западных государств никогда не пишется, что события на украинской земле произошли из-за политики Вашингтона и Североатлантического альянса. Проводить параллели между этими событиями категорически запрещено. Однако США пошли еще дальше, поставив под запрет слово «спровоцированный», пишет Джонстон в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Об этом сообщил и журналист Ноам Хомский.