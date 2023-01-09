Представителям американской прессы категорически запрещено употреблять одно слово при освещении украинского кризиса. Обозреватель Кейтлин Джонстон в статье для Consortium News пролила свет на эту таинственную фразу.
Как выяснила журналистка, в СМИ западных государств никогда не пишется, что события на украинской земле произошли из-за политики Вашингтона и Североатлантического альянса. Проводить параллели между этими событиями категорически запрещено. Однако США пошли еще дальше, поставив под запрет слово «спровоцированный», пишет Джонстон в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Об этом сообщил и журналист Ноам Хомский.
«Прямо сейчас, если вы уважаемый автор, хотите писать в ведущих журналах и говорить о действиях РФ на Украине, вы должны назвать их неспровоцированными», — рассказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон будет и дальше помогать Киеву после избрания нового спикера Палаты представителей США. Об этом пишет Национальная служба новостей.