Ремонт атомной подлодки ВМФ РФ «Лошарик» планируют завершить в 2024 году

Специалисты планируют завершить ремонт и восстановление атомной подлодки спецназначения АС-31 «Лошарик», поврежденной при пожаре, в 2024 году.
Близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщил ТАСС, что субмарина была оснащена новой активной зоной реактора. В настоящее время продолжаются монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования.
Подчеркивается, что работы могут быть завершены в конце 2024 года. После этого подлодка пройдет испытания, которые закончатся в конце 2025 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что атомную субмарину «Пермь», оснащенную гиперзвуковыми ракетами «Циркон», передадут ВМФ РФ в 2026 году.