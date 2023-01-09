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Ремонт атомной подлодки ВМФ РФ «Лошарик» планируют завершить в 2024 году

Армия
Ремонт атомной подлодки ВМФ РФ «Лошарик» планируют завершить в 2024 году

Специалисты планируют завершить ремонт и восстановление атомной подлодки спецназначения АС-31 «Лошарик», поврежденной при пожаре, в 2024 году.

Близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщил ТАСС, что субмарина была оснащена новой активной зоной реактора. В настоящее время продолжаются монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования.

Подчеркивается, что работы могут быть завершены в конце 2024 года. После этого подлодка пройдет испытания, которые закончатся в конце 2025 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что атомную субмарину «Пермь», оснащенную гиперзвуковыми ракетами «Циркон», передадут ВМФ РФ в 2026 году.
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