Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юная петербурженка лишилась матери из-за пожара и убийства на Дмитрия Ульянова в Москве

Происшествия
Юная петербурженка лишилась матери из-за пожара и убийства на Дмитрия Ульянова в Москве

Одна из женщин, убитых в московской квартире улице Дмитрия Ульянова, была матерью несовершеннолетней девочки. По информации телеканала 78, ранее гражданка проживала в Петербурге вместе с возлюбленным и их общим ребенком. Выясняется, где и с кем дочь погибшей находится сейчас.

Накануне 41-летний москвич застрелил мать и сестру, после чего поджег квартиру и свел счеты с жизнью, сообщал RT. По факту двойного убийства и суицида возбудили уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование продолжается.
москва дмитрия ульянова убийство пожар
Военкоры ФАН
Лучшие в аду