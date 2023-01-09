Юная петербурженка лишилась матери из-за пожара и убийства на Дмитрия Ульянова в Москве

Одна из женщин, убитых в московской квартире улице Дмитрия Ульянова, была матерью несовершеннолетней девочки. По информации телеканала 78, ранее гражданка проживала в Петербурге вместе с возлюбленным и их общим ребенком. Выясняется, где и с кем дочь погибшей находится сейчас.