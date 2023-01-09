ФАН узнал о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Алтайском крае

Как сообщили в полиции, авария произошла рано утром 9 января недалеко от села Панкрушиха. В момент ДТП в салоне автобуса находились 52 человека. Транспортное средство следовало из Казахстана в Новосибирск. Предварительно, водитель не справился с управлением.