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ФАН узнал о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Алтайском крае

Происшествия
ФАН узнал о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Алтайском крае

Медики оперативно оказали помощь пяти пострадавшим в аварии с автобусом в Алтайском крае. Об этом в понедельник сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, на месте работали две бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в Панкрушихинскую ЦРБ, где диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести. Остальным участникам аварии госпитализация не потребовлась.

Как сообщили в полиции, авария произошла рано утром 9 января недалеко от села Панкрушиха. В момент ДТП в салоне автобуса находились 52 человека. Транспортное средство следовало из Казахстана в Новосибирск. Предварительно, водитель не справился с управлением.
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