Эрдоган в очередной раз допустил возможность переноса сроков выборов президента Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз высказался о сроках проведения выборов главы государства. Такая информация была обнародована 9 января.
Напомним, что очередная президентская гонка в Анкаре должна пройти 18 июня текущего года. Однако политик снова заговорил, что даты голосования могут претерпеть изменения. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в рамках посещения Антальи.
«Выборы 2023 года являются одними из самых важных в истории демократической Турции. Мы долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесем», — сказал он.
Ранее президент Турции заявил, что торговцы оружием наживаются на украинском кризисе. Об этом пишет Национальная служба новостей.