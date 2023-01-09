Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эрдоган в очередной раз допустил возможность переноса сроков выборов президента Турции

Политика
Эрдоган в очередной раз допустил возможность переноса сроков выборов президента Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз высказался о сроках проведения выборов главы государства. Такая информация была обнародована 9 января.

Напомним, что очередная президентская гонка в Анкаре должна пройти 18 июня текущего года. Однако политик снова заговорил, что даты голосования могут претерпеть изменения. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в рамках посещения Антальи.

«Выборы 2023 года являются одними из самых важных в истории демократической Турции. Мы долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесем», — сказал он.

Ранее президент Турции заявил, что торговцы оружием наживаются на украинском кризисе. Об этом пишет Национальная служба новостей.
эрдоган турция выборы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду